Si è tenuta questa mattina – venerdì 10 novembre – nel Museo del Grano di Ortacesus la presentazione del progetto per la manutenzione straordinaria della rete di distribuzione irrigua della Trexenta.

Il primo lotto dei lavori prevede una spesa di quasi 1,7 milioni di euro. «Finalmente a seguito di un iter burocratico durato due anni riusciamo a mettere in appalto l’opera entro il 2023 – ha spiegato Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – ma non ci fermiamo a questo intervento. Stiamo gettando le basi anche per rendere esecutivo un secondo lotto, con l’obiettivo di ristrutturare e ammodernare circa altri 7-8 chilometri di condotte e dare così risposte alle esigenze di questo territorio».

Il progetto prevede la dismissione di 5 chilometri di condotte in cemento amianto di alcuni comizi del distretto della Trexenta ABC, ormai vetuste.

È inoltre prevista la realizzazione di nuove opere di presa e di nuovi attraversamenti stradali e fluviali.

«Si tratta di un finanziamento molto importante che risolverà molte criticità del mondo agricolo», ha concluso la sindaca di Ortacesus Maria Carmela Lecca.

Presenti all’incontro anche i sindaci, le sindache e i rappresentanti comunali del territorio, tra gli altri quelli di Pimentel, Barrali, Mandas, Guamaggiore, Guasila, Gesico.

