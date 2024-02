Se a livello nazionale si intravedono i primi segnali di tregua, con l’annullamento della grande manifestazione prevista per venerdì in piazza San Giovanni a Roma, la protesta dei trattori in Sardegna dilaga.

Il presidio permanente di agricoltori e allevatori ha paralizzato Cagliari, mandando in tilt il traffico all’ingresso della città. La lunghissima coda di veicoli dal ponte de Sa Scafa arriva sino a Giorgino.

Tantissimi i camion che attendono di poter entrare al porto, bloccato da oltre sessanta trattori.

Da domani, venerdì mattina, si raddoppia con il presidio permanente annunciato a Porto Torres, dove dalle 6 del mattino sono attesi circa 50 trattori: «Quanti saremo in tutto lo capiremo sul posto. Proveremo a bloccare le attività portuali, tra sbarchi e importazioni», spiega Salvatore Muntinu, allevatore di Mores.

E la Sardegna è presente anche nella delegazione di agricoltori in marcia verso Sanremo, a rappresentarla Fabio Pitzalis, di Guasila. La voglia di portare sul palco dell’Ariston, il più seguito d’Italia, la voce del mondo agricolo, si scontra oggi con una presa di posizione della Rai.

«Abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere centinaia di mail di agricoltori che vogliono salire sul palco. La Rai porterà a conoscenza del grande pubblico i problemi e le richieste del mondo agricolo attraverso il loro comunicato. Adesso dobbiamo capire chi sono i rappresentati di questi agricoltori. Lo capirà la Prefettura, noi per parte nostra con Amadeus abbiamo dato la disponibilità a leggere il comunicato che ci arriverà», ha fatto sapere l’azienda di viale Mazzini.

Pitzalis, diretto nella città dei fiori, aveva detto: «Vogliamo rappresentare anche i problemi della nostra regione, ma da quello che per il momento trapela dai nostri contatti sul posto, quello mio e dei trattori che si stanno muovendo da Milano potrebbe essere un viaggio inutile. Non sembrano infatti intenzionati a farci salire sul palco».

E spunta anche il solito problema della continuità: «Da rimarcare che sono in viaggio da ieri tra aereo, treni e auto per arrivare a Sanremo - aggiunge Pitzalis - perché dalla Sardegna non ci sono voli per il resto d'Italia, oltre Roma e Milano». Un'odissea, dunque.

