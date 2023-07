Sono 157 i bus elettrici in arrivo sulle strade di Cagliari entro il 2026. Una flotta di mezzi che si rinnova grazie a un finanziamento Pnnr di 108 milioni di euro e con l'obiettivo, come indicato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, di arrivare entro tre anni all'80% dei mezzi elettrici.

«Un'offerta in più per i residenti di Cagliari e dei centri vicini - ha sottolineato il primo cittadino - ma anche per i turisti».

Per l'assessore al traffico Alessio Mereu si tratta di «un'autentica rivoluzione».

La prima "tranche” di mezzi è prevista entro l'autunno del 2024: sette bus elettrici a batteria da 6,6 metri, dodici da 9,5 e 40 da 10,7. I rinforzi arriveranno poi entro il 30 giugno 2026: 80 mezzi elettrici a batteria da 12 metri e altri diciotto da 18 metri.

Il presidente del Ctm Carlo Arba ha assicurato che sarà una vera e propria transizione energetica con i mezzi che avranno un'unica livrea con telecamere interne ed esterne per garantire la massima sicurezza. «Una transizione - ha precisato Arba - già avviata da tempo».

La flotta attuale è composta da 32 filobus, 11 autobus da 6 mezzi elettrici (8 con pantografo) e 5 mezzi da 18 metri full hybrid per un totale di 48 mezzi elettrici.

