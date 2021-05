Tragedia nel primo pomeriggio a Cagliari: un 50enne si è buttato dal Bastione ed è morto sul colpo.

Sulle cause del gesto volontario sono stati svolti gli accertamenti dalla Polizia: purtroppo l’uomo soffriva di problemi psichici e nessuno ha potuto far nulla per evitare la tragica fine.

Oltre agli agenti delle volanti sul posto anche i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata