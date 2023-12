Anche a Cagliari si inizia a respirare l’aria delle feste. Peccato però che oggi raggiungere il centro della città – per i consueti acquisti natalizi o per un giro nelle vie dello shopping – sia praticamente un’impresa, complice un anomalo traffico congestionato e le conseguenti lunghe file di auto in coda.

L’incubo non fa sconti a nessuno, con rallentamenti nel largo Carlo Felice, via Roma lato mare e nelle strade limitrofe. La speranza di tanti automobilisti è quella di trovare uno spazio nei parcheggi della stazione dei treni, fronte piazza Matteotti. Così tutte le macchine si riversano in via Sassari, rimanendo poi bloccate: posteggio pieno, serve un piano B. E l’ingorgo nel frattempo aumenta.

A peggiorare la situazione, già critica, si aggiungono i numerosi cantieri, sparsi per la città. E tra le strade chiuse e i nuovi sensi di marcia cresce il caos: i disagi arrivano sino a via Mameli (dove la situazione è meno critica), passando per viale Regina Margherita, fin sotto il Bastione di Saint Remy.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata