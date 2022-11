Dal 28 novembre al 18 dicembre tornano in tutta Italia le “Restaurant weeks”, promosse dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e da ASIAC – l’Associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca – in collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Forti del successo della prima edizione, con oltre 10.000 persone raggiunte, le iniziative – realizzata all’interno del progetto Let’s EAT – European Authentic Taste – abbracceranno 10 location, tra ristoranti e pizzerie nelle quali si potranno assaggiare salumi italiani e frutta elaborati in piatti unici. Cagliari sarà una delle grandi protagoniste, rappresentata da due chef.

I ristoratori coinvolti, che per l’occasione vestiranno i panni degli “Ambasciatori del Gusto”, proporranno ai clienti la loro versione del “piatto Let’s Eat”, elaborato con maestria secondo la propria tradizione e sensibilità culinaria. I salumi italiani scelti dagli chef sono stati la bresaola, la coppa, il cotechino, il culatello, il lardo, la mortadella, la pancetta, il prosciutto cotto, il prosciutto crudo e lo speck. Per la frutta i più hanno individuato nella mela il frutto più adatto per l’abbinamento con i salumi, nelle sue versioni più originali, dal chutney al sorbetto, dal toppin alla vinaigrette, fino al frutto al naturale.

Gli Ambasciatori del Gusto protagonisti di questo viaggio, provenienti da ogni angolo del Belpaese sono: Domenico Boccuzzi, Sapore Perfetto (Conversano-Bari), Vittorio Borgia, Bioesserì (Milano); Pasquale Caliri, Marina del Nettuno Yachting Club (Messina); Giuseppe Carrus Cucina.eat (Cagliari); Francesca Ciucci, La Ciambella Bar à Vin con Cucina (Roma); Stefano D’Onghia, Botteghe Antiche (Putignano-Bari); Andrea Graziano, FUD (Catania); Luca Marchini, L’erba del Re (Modena); Massimiliano Prete, Sesto gusto (Torino); Marina Ravarotto, Ristorante ChiaroScuro (Cagliari).

I 4 ambassador scelti come testimonial sono invece lo chef Carlo Cracco, il campione del mondo di Sci Alpinismo Matteo Eydallin, la campionessa del mondo nel pattinaggio artistico a rotelle Paola Fraschini e Tanya Gervasi, modella e food blogger.

