Il topo scorrazza libero nel cortile interno: a testimoniarlo c'è un video. E se questo è stato immortalato, ce ne sarebbero altri che non sono stati ripresi con uno smartphone.

L'allarme per la presenza di ratti arriva dal liceo artistico Foiso Fois di Cagliari. «Noi spesso durante gli orari di lezione non abbiamo i telefoni quindi non riusciamo a fare video», spiegano gli studenti, che sono pronti a giurare che quello "provato" dalle immagini non è un caso isolato.

L’ipotesi è credibile: nel corso dei mesi sono stati numerosi gli istituti chiusi per derattizzazione, in diverse zone di Cagliari.

