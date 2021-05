Un 37enne di Selargius è finito in manette dopo che ieri sera ha provato a rubare un’auto all’interno di una concessionaria di via Calamattia a Cagliari.

L’uomo si è introdotto nella concessionarie e poi, utilizzando alcune chiavi universali in suo possesso, è riuscito ad aprire una cassetta di sicurezza dove erano custodite le chiavi di alcune vetture, tra cui un'Alfa Romeo Giulietta, ancora da immatricolare. Ha preso proprio le chiavi di quest’ultima ha messo in moto e ha cercato di dileguarsi. Dopo aver percorso cinquanta metri, però, si è accorto della presenza di una guardia giurata, quindi ha posteggiato ed è rimasto in attesa. Quando però il vigilante lo ha raggiunto per chiedere spiegazioni, lo ha aggredito, cercando di colpirlo al volto, con l’obiettivo di fuggire.

Nel frattempo, però, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a fermarlo e a prenderlo in consegna.

Poi l’uomo è stato identificato e posto ai domiciliari, con l’accusa di “rapina impropria”, in attesa del processo per direttissima.

