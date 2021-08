Tentata rapina caratterizzata da comportamenti violenti a Cagliari. Per la vicenda la Squadra Volanti ha arrestato un 27enne nigeriano.

Nel primo pomeriggio di ieri, in via Roma, una coppia ha consumato un caffè in un noto bar poi ha deciso di tentare la fortuna alle slot machine. Inserita una moneta, è arrivata la vincita di 81 euro ma la macchinetta è andata in blocco. Il personale del locale ha rassicurato entrambi: la somma sarebbe stata elargita al riavvio dell’apparecchio. Cosa che effettivamente è successa ma della circostanza ha approfittato il 27enne che era lì vicino e, in un momento di distrazione dei vincitori, si è impossessato delle monete e ha cercato di scappare. La coppia ha tentato di bloccarlo ma lui ha colpito con un pugno l’uomo, un 37enne, e con un calcio la donna, una 54enne. Per raggiungere l’uscita ha spaccato una bottiglia di vetro cercando di colpire all’addome il 37enne.

Avvisati da chiamate al 113, al bar sono arrivati gli agenti delle Volanti che hanno immobilizzato il mancato rapinatore. La 54enne è stata medicata poi dai sanitari per ferite ed escoriazioni.

Il nigeriano è stato arrestato e portato in questura, oggi per lui è in programma l’udienza direttissima.

