È finito ai domiciliari con l'accusa di stalking, tentata estorsione e sequestro di persona nei confronti di una ragazza che avrebbe perseguitato sino a qualche settimana fa.

Destinatario dell'ordine di custodia cautelare firmato dal gip del Tribunale di Cagliari è l'ex calciatore del Cagliari Calcio, Antonio Auriemma, classe 1997, passato poi nelle file dell'Olbia e della Nuorese. Oggi lo sportivo dovrà comparire davanti al giudice per essere interrogato.

Il fascicolo sul calciatore è stato aperto pochi mesi fa dopo la denuncia di una ragazza, fidanzata con lui per cinque mesi. Stando alla ricostruzione degli investigatori, la giovane sarebbe stata dapprima minacciata e molestata con continue scenate di gelosia e messaggi. Finita la relazione, Auriemma sarebbe poi arrivato a perseguitarla anche con appostamenti sino a chiuderla in una stanza per due ore provando a convincerla a riprendere il rapporto.

La Procura ipotizza poi anche un tentativo di estorsione per aver minacciato la giovane, se non fosse tornata con lui, di rendere pubblici dei video intimi.

La giovane aveva anche denunciato di temere per la sua vita per via di un coltello, ritrovato poi dai poliziotti e dotato di una lama di 20 centimetri, che il calciatore portava sempre con sé in auto.

