Nel corso di un’esercitazione sulla Sella del Diavolo, sul settore di arrampicata noto come “Metrò Giapponese”, uno speleologo è rimasto vittima di un infortunio.

A.N., 60enne cagliaritano, stava effettuando delle manovre in corda quando è caduto.

Intorno alle 11 la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso alpino e speleologico per raggiungere il posto. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato con la tecnica della barella portantina fino alla strada dove lo attendeva l’ambulanza dell’associazione Lamarck Assistance ONLUS per il trasferimento in ospedale.

