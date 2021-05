Spaventoso incidente a Cagliari, in via Italia, nella zona di Pirri, dove si sono scontrate la metropolitana di superficie e una Fiat Punto, guidata da un uomo di 74 anni.

Quest’ultimo e un’altra persona che viaggiava a bordo sono rimasti incastrati nell'abitacolo e hanno riportato gravi ferite.

Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Le squadre del 115 hanno provveduto a liberare gli occupanti della vettura, affidandoli poi ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo.

I vigili si sono invece occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Accertamenti in corso per appurare la dinamica dell'accaduto.

Subito dopo la stessa squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire anche nella zona di Cortexandra, dove si è verificato un altro scontro, questa volta tra due vetture.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata