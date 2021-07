È stato rintracciato nella tarda serata di ieri il 63enne che nel pomeriggio ha sparato alle gomme di un'auto che aveva sorpassato la sua Renault Megane Station Wagon lungo la statale 131 a Serrenti.

L'uomo è stato bloccato in viale Diaz a Cagliari dai carabinieri. A quanto si apprende era in stato confusionale e non ricordava dove aveva parcheggiato l'auto. Portato in caserma per i successivi accertamenti, sarà probabilmente anche sottoposto a una visita medica.

I militari dell'Arma adesso stanno cercando di individuare il punto in cui ha abbandonato il veicolo dove dovrebbe trovarsi anche la pistola.

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio: all’altezza di Serrenti qualcuno ha esploso uno sparo contro una macchina che l’aveva appena sorpassato centrando la ruota destra posteriore, poi si è dato alla fuga.

L’automobilista vittima del gesto ha spiegato ai carabinieri di aver visto il conducente mettere fuori la mano con in pugno una pistola e aprire il fuoco.

Quindi sono scattate le ricerche.

(Unioneonline/D)

