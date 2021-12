Intervento d’urgenza dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari in una strada periferica nelle vicinanze viale Marconi.

Qui un’autocisterna che trasportava gasolio è rimasta impantanata e per recuperarla si è reso necessario l’arrivo sul posto di una squadra di pronto intervento e di una squadra del Gruppo Operativo Speciale movimento terra.

L’operazione ha avuto successo, senza conseguenza né per le persone né per il mezzo coinvolto, così come è stato salvaguardato anche il carico pericoloso contenuto nella cisterna.

