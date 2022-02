Una 42enne di Sestu e una 35enne di Iglesias, entrambe disoccupate e già note alle forze dell’ordine, sono state denunciate a piede libero per il reato di furto in abitazione in concorso.

Le indagini erano scaturite dalla denuncia, il 7 gennaio scorso, di un settantenne residente nel capoluogo sardo.

Le due donne, nel pomeriggio del 5 gennaio, insieme a un uomo ancora non identificato si erano recate nell’abitazione del 70enne per bere un caffè. L’anziano avrebbe però perso i sensi e, al risveglio, ha chiesto aiuto ai vicini di casa che hanno chiamato in soccorso il personale del 118. L’anziano, trasferito al Brotzu per accertamenti, si è quindi reso conto di essere stato narcotizzato: al rientro nell’abitazione si è poi accorto del furto di un televisore, di un telefono cellulare nonché di un portafoglio contenente 300 euro in contanti.

Le due donne sono state identificate dai militari nel corso delle indagini supportate da riconoscimento fotografico.

