Lenzuoli bianchi per portare all’attenzione il massacro di civili e bambini nella Striscia Gaza anche a Serramanna, dove sudari bianchi (il simbolo della mobilitazione) sono esposti nel municipio di via Serra e nella biblioteca G. Solinas.

«Stiamo aderendo in tanti, famiglie, associazioni, la Biblioteca G. Solinas, il Comune di Serramanna, sono certo che altri si uniranno», dichiara il sindaco della cittadina Gabriele Littera. In centinaia hanno accolto l’invito ad aderire alla protesta simbolica contro i bombardanti israeliani sulla Striscia, e all’appello dello stesso primo cittadino. «Come Amministrazione abbiamo deciso di aderire all’iniziativa “Un sudario per Gaza”, l’iniziativa che nasce per ricordare simbolicamente le oltre 50.000 vittime civili palestinesi che, a partire dal 7 ottobre 2023, hanno perso la vita nella Striscia di Gaza a causa della guerra, delle violenze indiscriminate e delle gravi condizioni umanitarie», ha scritto il sindaco Gabriele Littera.

«In segno di lutto e solidarietà, verrà esposto sulla facciata del Municipio un lenzuolo bianco, simbolo di cura e pietà verso tutte le vittime innocenti di questo conflitto. Il sudario rappresenta anche una denuncia contro l’indifferenza e l’ingiustizia che colpiscono in modo particolare donne, bambini e anziani».

Da qui l’invito ai «cittadini a partecipare a questo gesto collettivo esponendo a loro volta un lenzuolo bianco da finestre, balconi o portoni delle proprie abitazioni. Serramanna ribadisce così il proprio impegno per la pace, la giustizia e la difesa dei diritti umani, ovunque nel mondo».

