Per aver scippato un anziano, a Cagliari, due persone sono state arrestate dagli agenti della Squadra Volanti nella mattinata di ieri.

I poliziotti si trovavano in Largo Carlo Felice quando alcuni cittadini hanno chiesto il loro intervento in seguito a uno scippo. L’anziano era ancora a terra dopo aver ricevuto una violenta spinta da parte dei malviventi. Recuperate le prime informazioni sui rapinatori, sono state diramate alle altre pattuglie presenti in zona ed è scattata la caccia a due uomini che, pochissimi minuti dopo, sono stati intercettati in Viale La Playa da una Volante. Uno dei due, alla vista delle divise, ha tentato di disfarsi della refurtiva lanciandola sotto un’auto, ma i poliziotti l’hanno recuperata: era la catenina d’oro appena sottratta e poco distante c’erano anche una croce e una fede nuziale, il tutto rubato all’anziano.

I due uomini, un cittadino originario del Gambia di 29 anni e un 26enne senegalese, sono stati arrestati in flagranza per rapina e portati alla Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

