È morto dopo quattro giorni di ricovero in ospedale Nicola Carboni, il 33enne rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto a Cagliari nella notte tra sabato e domenica.

Il giovane, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Lungo Saline in direzione di Cagliari quando, per cause non ancora accertate, ha tamponato un'auto. A causa del violento impatto il 33enne è stato sbalzato dalla “due ruote”, finendo sull'asfalto.

L'automobilista si è fermato per soccorrerlo e sul posto sono poi arrivai i medici del 118 e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi. Il 33enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Brotzu dove i medici, viste le gravi condizioni in cui versava, lo hanno ricoverato nel reparto di Rianimazione. Purtroppo, nella serata di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Profondo dolore e cordoglio in città, dove Nicola, autista del Ctm e appassionato di calcio, era molto conosciuto.

Decine e decine i messaggi di cordoglio apparsi sulla sua pagina facebook. "Una persona buona e speciale”, si legge sui social, “amico prezioso”, “uno zio insostituibile, manchi già immensamente”.

