Sorpreso all’interno della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, in via Sant’Ignazio da Laconi, un 39enne è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Stato.

Gli agenti della Volante sono intervenuti su segnalazione di un cittadino il quale aveva visto l’uomo scavalcare la recinzione. Subito dopo era scattato l’allarme anti-intrusione collegato al centro operativo della Questura.

I poliziotti hanno verificato che alcuni accessi dello stabile erano già stati forzati e il malintenzionato era ancora sul posto. Sotto sequestro sono finiti un telefono cellulare portato via da un’aula dell’ateneo e gli strumenti dello scasso, ossia una smerigliatrice, una chiave inglese e un martello frangivetro.

Il 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per furto aggravato ed è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Inoltre per lui è partita la segnalazione all’autorità giudiziaria a seguito dell’inosservanza del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di cui è risultato destinatario.

Oggi è in programma l’udienza per direttissima.

