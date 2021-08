Si aggirava per le strade di Sant’Elia in monopattino, ma con fare sospetto. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno notato in via Schiavazzi e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Lui però si è dato alla fuga, cercando di far perdere le sue tracce. Alla fine, però, è stato bloccato e nelle perquisizioni è saltata fuori una busta di plastica piena di marijuana.

E’così finito nei guai un uomo di 30 anni, che dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti hanno anche ispezionato la sua abitazione, trovando un bilancino di precisione, altri 250 grammi circa di marijuana, 2 grammi circa di cocaina e 310 euro in banconote di piccolo taglio.

Per l’uomo sono dunque scattati inevitabilmente l’arresto e il processo per direttissima.

(Unioneonline/l.f.)

