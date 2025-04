A partire dalle ore 20 di giovedì 17 aprile, via G.M. Angioy, nel tratto compreso tra via Roma e via Crispi, subirà importanti modifiche alla viabilità per consentire l’allestimento degli spazi necessari alla storica processione del primo maggio.

Lo prevede l’ordinanza dirigenziale 854/2025 emessa dal Servizio Mobilità del Comune di Cagliari, che sarà in vigore fino a martedì 6 maggio incluso.

Nel dettaglio, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 20 del 17 aprile fino alla mezzanotte del 6 maggio, esclusi i veicoli autorizzati.

È previsto inoltre il divieto di transito veicolare nello stesso tratto e periodo, ad eccezione dei mezzi autorizzati. E la chiusura al transito pedonale sul marciapiede lato Palazzo Civico, anche in questo caso riservato solo agli autorizzati.

Il provvedimento è necessario per consentire la movimentazione e lo stoccaggio delle transenne, indispensabili per lo svolgimento in sicurezza della festa più sentita dai cagliaritani, che ogni anno attira migliaia di fedeli e turisti.

