Grande attesa per l’appuntamento, oggi a mezzogiorno in punto e come a ogni vigilia della festa, con l’intronizzazione del simulacro di Sant'Efisio, rivestito degli abiti della festa e impreziosito dagli ori e gioielli dei fedeli, nel cocchio di gala, salutato dall'inno "Sardae Patronus Insulae".

Le campane della chiesa e della vicina parrocchiale di Sant'Anna, a distesa, annunceranno che il Santo è pronto a intraprendere il suo viaggio a Nora.

In programma, nelle prime ore della giornata, anche un altro rito preparatorio: l'ornamento della statua con gli ori e gli ex-voto dei fedeli.

La grande festa di Sant'Efisio è iniziata: la processione, grandiosa e spettacolare del 1° maggio, è solo l'inizio di questo "corteo", scrigno aperto dei colori e dei suoni della Sardegna che, una volta lasciata Cagliari, diventerà pellegrinaggio, sommesso e commovente, sino alla chiesetta di Nora.

Videolina trasmetterà in diretta le quattro giornate del "cammino" di Sant'Efisio, dal 1° al 4 maggio, mentre domani in edicola, con il quotidiano, in omaggio verrà distribuito un inserto dedicato alla 368esima edizione della Festa di Sant'Efisio.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Paolo Matta ne L’Unione Sarda in edicola e sull’app

