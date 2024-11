Prima si sono introdotti, sfondando la vetrata, in un chiosco sul lungomare del Poetto, fuggendo con il registratore di cassa, in cui erano contenuti 20 euro, e sei bottiglie di spumante.

Poi hanno ritentato un furto con la stessa dinamica in un altro chiosco a poca distanza.

Due giovani, rispettivamente di 26 e 28 anni, sono però stati fermati a poca distanza dagli uomini della Polizia di Stato di Cagliari: negli zaini, subito notati dagli agenti perché molto voluminosi, 6 bottiglie di spumante, 5 bottiglie di vino, 1 bottiglia di whisky, chiavi magnetiche e materiale vario, nonché la somma di oltre 1.300 euro, suddivisa in banconote, trovata quest’ultima nelle tasche dei pantaloni dei due uomini.

La merce trovata, riconosciuta dai titolari dei chioschi come quella illecitamente sottratta, è stata riconsegnata.

I due uomini, di origine straniera, sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato e continuato in concorso.

A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.

(Unioneonline/v.l.)

