Furto aggravato e continuato e indebito utilizzo di carte di credito. Con queste accuse un 56enne cagliaritano, di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari.

Nel pomeriggio di ieri i militari sono intervenuti all’Ovs di via Dante dove i gestori avevano sorpreso l’uomo mentre portava via abbigliamento e scarpe per un valore di circa 70 euro. Una volta perquisito, è risultato avere delle carte di credito intestate a un’altra persona e un portafoglio con 25 euro.

Dagli accertamenti è emerso che intorno alle 13, al Poetto, un 28enne di La Maddalena aveva subito il furto di uno zainetto all’interno del quale c’erano gli oggetti in questione.

In pratica il 56enne aveva effettuato 5 acquisti in due punti vendita di Cagliari per complessivi 90 euro.

La testimonianza di un uomo ha consentito di riconoscerlo fisicamente e per l’abbigliamento quale autore del furto dello zaino.

