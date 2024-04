È stato sorpreso durante alcuni controlli mentre era alla guida della sua auto, in zona San Benedetto a Cagliari, con vari documenti, carte di credito ed altri effetti personali intestati ad una terza persona, verosimilmente vittima di furto.

Per un 32enne del posto è scattato quindi l’arresto per l’ipotesi di furto aggravato oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

Una volta scoperto dagli agenti della polizia di stato, infatti, il 32enne, che nascondeva in tasca anche un paio di forbici da cucina con punta acuminata, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo dai poliziotti, dopo aver posto una strenua resistenza.

Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati riconsegnati alla vittima, che ha dichiarato come le fossero stati rubati dalla sua auto posteggiata in una via limitrofa e dopo che il vetro anteriore era stato frantumato.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti al G.I.P. che ha convalidato l’arresto, applicando la misura della custodia cautelare nella casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/v.l.)

