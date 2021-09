Arresto per furto aggravato a Cagliari per un 28enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane approfittando della presenza di altri clienti ha trafugato merce per un valore complessivo di 100 euro da una farmacia in via Liguria e si è poi allontanato.

Immediato l’allarme del personale alle forze dell’ordine, che hanno bloccato il 28enne, che già in passato si era reso protagonista di episodi analoghi, a bordo di un autobus con la merce infilata nello zaino.

Questa mattina l'udienza con rito per direttissima.

