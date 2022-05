La vecchia passeggiata estiva dei cagliaritani con panorama sul porto e resto della città cambia volto. Inizieranno a settembre e dureranno circa un anno i lavori per la riqualificazione ambientale e paesaggistica di viale Buoncammino. Un intervento che si estende su un percorso di oltre 400 metri.

Obiettivo: più verde, spazi per stare insieme e attività commerciali affinché "ritorni a essere uno dei luoghi di vita dei cagliaritani", ha detto il sindaco Paolo Truzzu.

L'investimento è di 3 milioni di euro. Il cantiere prevede la realizzazione di nuove pavimentazioni, marciapiedi, consolidamento di costoni e scalinate, arredo urbano e 60 nuovi alberi.

"Altri 2.050.000 euro - ha spiegato in conferenza stampa il sindaco - sono invece già disponibili per il totale rifacimento degli impianti di illuminazione".

Saranno a led e dotati di telecontrollo, ha aggiunto Daniele Olla, dirigente responsabile del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti. Con un'attenzione alle spese: il consumo scenderà da circa 237.000 a 67.000 kWh, con un risparmio stimato quindi di 170.000 kWh.

"Saranno tre gli ambiti coinvolti: piazza Marongiu-Pernis (tra viale Buoncammino e il viale Giussani), piazza Fernando Pilia (tra lo slargo in corrispondenza di via Anfiteatro, viale Buoncamminoe e viale Giussani), e l'area che si estende tra viale Giussani, via Anfiteatro e via Fra Nicola Da Gesturi", ha puntualizzato l'assessore alla Viabilità Alessio Mereu. "Attualmente tutta l'area – spiega Mereu – si presenta particolarmente degradata, con la pavimentazione danneggiata dalle radici delle alberature". "Puntiamo a restituire a Cagliari e ai turisti una delle aree più suggestive della città", la conclusione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata