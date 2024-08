Via del Lentisco a Pirri, all’angolo con via delle Spighe, è nuovamente una discarica a cielo aperto, nonostante gli sforzi delle autorità locali per mantenere la zona pulita. Ogni intervento di pulizia sembra vano, poiché nel giro di pochi giorni la situazione è nuovamente critica. I residenti sono esasperati e denunciano una situazione che peggiora con il passare del tempo. Gli operatori ecologici intervengono regolarmente per rimuovere i cumuli di rifiuti, ma l’inciviltà di alcuni cittadini vanifica ogni sforzo. Sacchi di immondizia, elettrodomestici abbandonati e materiali di ogni genere si accumulano rapidamente, restituendo un’immagine desolante del quartiere dietro via Italia.

I residenti chiedono maggiori controlli e sanzioni più severe per chi non rispetta le regole. «Pulire non basta», commenta un abitante del quartiere, «bisogna educare e punire chi deturpa il nostro ambiente». Le proposte includono l'installazione di telecamere di sorveglianza e campagne di sensibilizzazione più efficaci.

Le autorità locali stanno cercando soluzioni per affrontare il problema in modo duraturo. Tuttavia, senza la collaborazione dei cittadini, ogni intervento rischia di essere solo temporaneo. È necessaria una presa di coscienza collettiva per restituire dignità e decoro a via del Lentisco, una zona che merita di essere valorizzata e rispettata.La battaglia contro l'abbandono dei rifiuti è una sfida che coinvolge tutti: amministrazione, cittadini e forze dell'ordine. Solo unendo le forze si potrà sperare di vincere questa lotta per la pulizia e il rispetto dell'ambiente urbano.

