Sono quotidiani a Cagliari i controlli della Polizia ambientale, con il supporto del Servizio igiene del suolo, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e far rispettare le regole sul corretto conferimento.

Nelle prime due settimane di luglio le verifiche si sono concentrate sulle buste con il reperimento di elementi oggettivi utili all'identificazione dei responsabili dell’abbandono, sugli appostamenti e sulle fototrappole.

Alcune sanzioni sono state elevate per errate esposizioni e un cittadino in via Tuveri è stato individuato come autore degli abbandoni. Un verbale inoltre è stato elevato anche in via Mameli nei confronti del titolare di un'utenza non domestica e si è proceduto nello stesso senso in via Dante, via Ogliastra e viale Regina Margherita.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata