Gli agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno arrestato un uomo di 25 anni per rapina impropria.

Il ragazzo ha avvicinato due giovani fermi nell’incrocio pedonale di Via Roma con Via Sassari, proponendo loro dello stupefacente. I due hanno rifiutato ma, rispondendo a una richiesta di aiuto, uno dei due ha aperto il portafogli per offrirgli una banconota da 5 euro.

Il 25enne, con un gesto fulmineo, ha allungato la mano riuscendo a strappare altri 20 euro, spintonando il giovane per garantirsi la fuga.

La corsa è stata interrotta subito dai poliziotti delle Volanti che, nel corso di un controllo del territorio, hanno visto il ragazzo inseguito dalle vittime e sono immediatamente intervenuti bloccando il giovane, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata