Incidente stradale a Cagliari. Un’auto, condotta da una persona anziana, si è capovolta dopo essere finita sulla rotatoria di via Is Guadazzonis-via Fleming.

L’automobilista viaggiava sull’Asse mediano in direzione Poetto quando, forse per un attimo di disattenzione mentre imboccava l’uscita, non è più stato in grado di controllare la sua Ford Fiesta che si è capovolta dopo aver urtato il gradino della rotatoria.

Sul posto, chiamati dagli operai che stavano falciando l’erba, sono arrivati i carabinieri, due mezzi dei Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

Altri incidenti sulla strada arginale via Mercalli, dove un’auto è finita contro il muro del centro commerciale, e in via dei Giudicati dove è stato travolto un pedone.

