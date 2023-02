Notte di trattative sul nuovo stadio e non solo tra Christian Solinas e Fratelli d’Italia. Alla fine le parti sono arrivate a una bozza d’intesa che sarà discussa alle 12.30 in una conferenza di capigruppo. L’emendamento con i cinquanta milioni per la copertura di quanto manca per la realizzazione dell’impianto ci sarà e potrebbe essere a firma di tutti i presidenti dei gruppi di maggioranza.

Il testo dovrebbe far riferimento a un accordo di programma tra Regione e Comune di Cagliari per la costruzione del nuovo stadio in tempo utile per ospitare gli europei del 2032, ma anche per la realizzazione di altre opere. Tra queste: il nuovo ospedale della città.

I fondi stanziati per la copertura finanziaria ammonterebbero a cinquanta milioni. Le parti starebbero ancora perfezionando il testo dell’emendamento. Se si raggiungerà l’intesa, sarà discusso stasera in Aula prima del via libera definitivo alla Finanziaria regionale 2023.

