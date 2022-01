Quatto auto sono andate a fuoco nella notte a Cagliari. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4.40 in via Chiesa a Pirri e hanno estinto le fiamme evitando che raggiungessero case e altri veicoli parcheggiati, mettendo infine in sicurezza l’area circostante.

Sono rimaste danneggiate altre tre macchine, la rete elettrica stradale e la facciata di un’abitazione, ma nessuno è rimasto ferito.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Presenti, per quanto di competenza, i carabinieri.

