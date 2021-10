Ammonta a oltre 3,1 milioni di euro l'evasione fiscale scoperta dalla Guardia di finanza nell'ambito di una serie di controlli ad ampio raggio nel Cagliaritano.

Sotto i riflettori sono finite imprese che operano nell'e-commerce, edilizia, giardinaggio, servizi contabili e sanitari, ristorazione e trasporto merci.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che le aziende, per svariate annualità, non hanno presentato le regolari dichiarazioni dei redditi, omettendo di dichiarare circa 3,1 milioni di euro di ricavi e, di conseguenza, non pagando l'Iva per quasi 4 milioni di euro.

