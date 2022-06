Una tonnellata di rifiuti rimossi in circa 4 ore dal litorale della Sella del Diavolo di Cagliari grazie a “Puliamo la Sella!”, ormai tradizionale iniziativa ecologica promossa da Medsea – Mediterranean Sea and Coast Foundation.

All’evento hanno partecipato centinaia di persone – moltissimi bambini – che in poche ore hanno raccolto plastica, pneumatici e altri rifiuti pericolosi per l’ambiente e per il mare.

“Dodici associazioni, 200 persone tra sportivi e volontari hanno dato una grossa mano per ripulire il litorale, contribuendo ad evitare le emergenze che possono compromettere la vita di una creatura marina come la tartaruga, così come della sua intera specie”, spiegano gli organizzatori. “Questa mattina - aggiungono - abbiamo sottratto al mare oltre una tonnellata di rifiuti. E continueremo a farlo finché non ci rimarrà da raccogliere solo qualche kg. Perché Puliamo la Sella è già nelle nostre buone abitudini quotidiane. Rispettiamo i luoghi che amiamo, raccogliamo i rifiuti!”.

