Prima la denuncia per furto, poi l’arresto. Sono due gli episodi, avvenuti in poche ore, che hanno portato i carabinieri di Cagliari, stazione di Stampace, a mettere le manette ai polsi di un 18enne algerino domiciliato al centro di accoglienza di Monastir e richiedente asilo politico.

Ieri pomeriggio il giovane è entrato all’Ovs e all’Unieuro impossessandosi di oggetti di abbigliamento, di bigiotteria ed elettronica per un valore complessivo di circa 100 euro. Nascosto il tutto nel giubbotto e in una borsa, aveva oltrepassato le casse senza pagare ma il personale addetto alla vigilanza lo avevano bloccato in attesa dell’arrivo dei militari.

La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita ai proprietari, mentre il 18enne è stato denunciato e inoltre segnalato alla Prefettura poiché, nel corso della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di hashish.

Ma la sua “avventura criminale” non era finita e poco dopo è tornato all’Oviesse, ha afferrato vari capi di abbigliamento del valore di 70 euro e ha superato la cassa senza pagare. Di nuovo bloccato, ha spintonato l'addetto alla vigilanza per scappare, ma i due sono caduti a terra. I carabinieri sono arrivati sul posto e lo hanno arrestato. Portato nelle camere di sicurezza, oggi verrà sottoposto al rito direttissimo per rapina.

