Il taglio dei dieci pini in viale Buoncammino a Cagliari, eseguito nel settembre 2020, costa un decreto penale di condanna alle quattro persone che, in qualche modo, avevano avuto un ruolo in quella iniziativa.

Andrea Fenu (direttore esecutivo del Servizio comunale del Verde), Paolo Malavasi e Salvatore Farci (rispettivamente responsabile unico del procedimento e dirigente del Servizio Parchi e verde, il secondo oggi è all’Edilizia privata) e Giuseppe Ariete, rappresentante dell’Ati Santa Maria e Imera srl che aveva proceduto al taglio.

La Procura contesta loro la realizzazione di interventi senza il via libera paesaggistico (arrivato tuttavia in seguito) e l’alterazione delle bellezze naturali vincolate.

Gli indagati, che dovevano pagare un’ammenda di oltre 14mila euro, tramite i loro avvocati Rodolfo Meloni, Matteo Pinna, Roberto Nati e Nicola Zoccheddu hanno fatto ricorso e adesso la loro posizione passerà al vaglio del giudice delle udienze preliminari.

