Posteggi transennati e dipendenti in attesa di risposte. È la situazione al Brotzu di Cagliari, a sette mesi dal crollo di una pesante struttura in legno su una macchina, nei parcheggi dell’ospedale. La situazione, mai risolta, ha suscitato la preoccupazione dell’Unione Sindacale di Base e del rappresentante Gianfranco Angioni, che chiede una soluzione rapida al problema. «Fortunatamente – spiega Angioni – al momento dell'incidente non erano presenti né visitatori né dipendenti, evitando così potenziali feriti. Tuttavia, le prime verifiche hanno svelato che questa pesante parte strutturale era marcia e sorretta da sole due viti, una per ciascun lato, sollevando gravi interrogativi sulla sicurezza complessiva della struttura».

«È inaccettabile – continua il rappresentante sindacale – che decine di stalli per auto continuino a essere recintati e contrassegnati con cartelli di pericolo di caduta, se i pericoli ci sono è inutile perdere tempo, le pensiline devono essere immediatamente abbattute. Chiediamo urgentemente quali misure siano state adottate per garantire la sicurezza dopo la nostra formale richiesta».

L'Usb ha richiesto al Commissario straordinario di restituire l’intera area sotto le pensiline al parcheggio delle autovetture. Tra i punti sollevati dal sindacato anche quelli relativi al «privilegio conferito ai direttori delle strutture per l'assegnazione di parcheggi riservati e a tutte le aree in utilizzo ai diversi cantieri». «Questa condizione è indegna e indecorosa e va risolta immediatamente, senza ulteriori esitazioni», ribadisce Angioni.

(Unioneonline/v.f.)

