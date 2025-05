È stato fermato dalla polizia, nella mattinata di ieri, in piazza delle Aquile a Pirri, ma durante i controlli ha tentato di fuggire a piedi ed è stato fermato dagli agenti.

L’uomo, un 46enne cagliaritano che viaggiava a bordo del suo scooter, nascondeva nelle parti intime 17 involucri di cellophane contenti cocaina, per un peso di circa 6 grammi, nonché la somma di 190 euro in contanti, subito sequestrata in quanto ritenuta provento di attività illecita.

I poliziotti hanno poi proceduto alla perquisizione del domicilio del 46enne ma con esito negativo.

Per l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti, sono scattati gli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, nell’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto, senza applicare nessun misura cautelare.

(Unioneonline/v.l.)

