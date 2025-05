Ha insultato e minacciato il medico di guardia in servizio al Policlinico di Monserrato mentre era in attesa di essere visitato. Per questo motivo, un 44enne disoccupato residente a Calasetta, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. È successo questa mattina, quando una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Monserrato è intervenuta al pronto soccorso del “Duilio Casula” in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, per un’aggressione a un medico.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, in attesa di essere visitato, avrebbe rivolto insulti e minacce al dottore, per poi avvicinarsi con atteggiamento aggressivo. Il medico – uno specialista 44enne in servizio presso il reparto d’urgenza – non ha riportato lesioni, grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate in servizio, che sono riuscite a bloccare l’aggressore dopo una breve colluttazione.

Identificato e accompagnato in caserma, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Cagliari.

