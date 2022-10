Un viaggio culinario in Sicilia, tra le bellezze di Palermo e non solo, ma la gaffe è dietro l’angolo per Gino D’Acampo, chef italiano noto in Gran Bretagna, che presenta al suo pubblico un percorso gastronomico arricchito dalle immagini montate in un video in cui parla delle peculiarità siciliane. Peccato che tra quelle riprese qualcosa non torni: infatti compaiono luoghi famosi di Cagliari.

Un errore rilevato da molte persone, che hanno fatto notare all’autore del documentario come tra il mercato della Vucciria, l’antica focacceria San Francesco, ecco spuntare Cagliari con il monumento a Carlo Felice, e ancora via Roma, il bastione di Saint Remy. Com’è potuto accadere?

Di sicuro un “miscuglio” che a tanti non è piaciuto.

