Il caldo non allenta la morsa sulla Sardegna. Per la giornata di domani la Protezione Civile nazionale ha diffuso un nuovo bollettino di allerta per ondate di calore che mette in pre-allerta livello 1, codice giallo, la città di Cagliari. "Tra lunedì 13 e martedì 14 giugno le temperature massime percepite a Cagliari potranno arrivare a toccare i 35 gradi", si legge nel bollettino diffuso dal Comune.

"Il livello 1 di pre-allerta - spiegano nel sito del Ministero della Salute - indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute".

Cagliari è l'unica città sarda inserita nel bollettino.

LE INDICAZIONI – Nel sito del Ministero ci sono anche dieci consigli per proteggersi dalle ondate di calore. "Non uscire nelle ore più calde, evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18) - spiegano -. Migliorare l'ambiente domestico e di lavoro. Bere molti liquidi. Moderare l'assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche. Fare pasti leggeri; vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali. All'aperto è utile indossare cappelli leggeri e di colore chiaro. In auto, ricordarsi di ventilare l'abitacolo prima di iniziare un viaggio. Evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde della giornata. Offrire assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Dare molta acqua fresca agli animali domestici e lasciarla in una zona ombreggiata".

