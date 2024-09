Il consiglio comunale di Cagliari torna ad occuparsi del nuovo stadio. A interrogare la giunta sullo stato dell’arte dell’iter che dovrà portare alla realizzazione dell’impianto è stato nell’ultima seduta il consigliere del Gruppo Misto Giuseppe Farris.

Farris, in particolare, ha chiesto ragguagli dopo le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò, che nel corso di una visita a Cagliari aveva parlato del nuovo stadio del capoluogo sardo come uno degli esempi delle «difficoltà» che si incontrano in Italia quando si intende realizzare nuovi impianti, tenendo anche conto del tempo che scorre verso i Campionati europei del 2032.

L’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, in risposta all’interrogazione, ha spiegato che l’iter non è in fase di stallo e che probabilmente, ha aggiunto, quella di Malagò è stata una «boutade, per ravvivare la sua visita a Cagliari».

Macciotta ha poi confermato la volontà di proseguire l’iter avviato sotto la precedente amministrazione «all’insegna del rigore, della parsimonia e dell’oculatezza», con l’impegno di informare l’assemblea su tutti i passi avanti che verranno fatti.

Mercoledì mattina – ha annunciato inoltre Macciotta – la nuova amministrazione incontrerà la dirigenza del club proprio per avere tutti gli aggiornamenti sul progetto «ereditato» e su tutto ciò che riguarda sia la fattibilità finanziaria che quella “agonistica” in vista di Euro 2032.

