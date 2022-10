Il conto alla rovescia è iniziato. Martedì il progetto di riqualificazione di piazza Matteotti e di parte di via Roma, a Cagliari, approderà in Consiglio comunale per il via libera definitivo. Poi sarà il momento della gara d’appalto: pubblicazione in due settimane, assegnazione dei cantieri entro la fine dell’anno. Gli operai potrebbero iniziare a lavorare già a gennaio, almeno questi sono i programmi.

Il lungomare si trasformerà in un viale alberato (il progetto firmato da Stefano Boeri prevede oltre 200 piante) con una grande passeggiata di circa 600 metri che da piazza Matteotti arriva a piazza Deffenu.

Piazza Matteotti cambierà volto: sarà abbattuto l’infopoint turistico di proprietà della Città metropolitana (domani è prevista la cessione al Comune, al prezzo simbolico di un euro) e l’intero fronte del porto per 14 mesi sarà interessato dai lavori.

In attesa del dibattito in aula, sui social network si sono già viste le prime scintille: “È uno degli interventi più importanti di trasformazione della nostra città, e ha necessità di un ampio confronto e condivisione”, attacca il consigliere comunale del Pd Matteo Lecis Cocco Ortu, che si lamenta per la mancanza di “un dibattito pubblico guidato dall’amministrazione comunale”.

Ma il sindaco Paolo Truzzu spiega: “Si tratta di polemiche pretestuose, i tempi sono dettati dalla gara e dalla necessità di non perdere i finanziamenti”.

© Riproduzione riservata