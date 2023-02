Un sabato mattina di caos e rabbia al mercato di San Benedetto di Cagliari.

Per un problema al sistema elettrico gli operatori non hanno potuto, alle prime ore del mattino, alzare le serrande dei propri negozi, senza contare gli altri sistemi bloccati così come i rischi per le celle frigorifere.

Centinaia di addetti - furibondi, così come i clienti - hanno quindi dovuto interrompere le operazioni di scarico e allestimento della merce, con le cassette di frutta e verdura accatastate sui marciapiedi, in attesa, dopo la segnalazione a Enel, dell’intervento dei tecnici per il ripristino.

«Abbiamo il diritto di lavorare», lamentano i commercianti, che hanno anche bloccato via Bacaredda per protesta.

Sul posto anche le forze dell’ordine.

Intorno alle 8.30 la strada è stata riaperta e sono stati avviati gli interventi dei tecnici, «ma ormai – commentano in molti – almeno mezza giornata di lavoro è andata persa».

Strada bloccata anche in via Cocco Ortu, dove ci sono stati momenti di tensione tra commercianti e automobilisti e dove si sono anche innescati scontri fisici e verbali, con l’intervento della Polizia a calmare gli animi.

- IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata