Sono 303 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna. Con 2.554 persone testate il tasso di positività sfiora il 12%, attestandosi all’11,9.

Nell’Isola si registra anche un altro decesso, un uomo di 80 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Sono 1.514 le vittime da inizio pandemia.

E continuano a crescere i ricoveri. In terapia intensiva si trovano 22 pazienti, due in più rispetto al dato di ieri, la percentuale di posti letto dedicata a pazienti Covid è ben oltre il 10 per cento. Sotto la soglia del 15 quella dei ricoverati in area medica, che sono 109, uno in più rispetto a ieri. Ed è questo il dato che al momento mantiene l’Isola in zona bianca.

In isolamento domiciliare si trovano 6.548 persone positive.

