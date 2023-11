Nuova moria di pesci a Molentargius, nel canale di Terramaini: un fenomeno purtroppo comune, quando fa caldo. Decisamente strano, invece, proprio adesso che in Sardegna è arrivato il freddo invernale.

La strage ittica solitamente si verifica ai cambi di stagione, quando le ondate di caldo anomalo riducono l’ossigenazione dell’acqua. Che si riempie di pesci morti di asfissia.

Stavolta invece è accaduto in pieno inverno, ed è inusuale con le temperature rigide che stanno caratterizzando queste ore.

Che l’acqua sia stata resa torbida da uno sversamento di sostanze inquinanti? Se lo chiedono in molti, e in effetti l’ipotesi è plausibile, sebbene per ora non ci siano riscontri.

Intanto le immagini dei pesci morti riempiono i social dei cagliaritani.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata