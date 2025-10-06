Metro Cagliari, qualcosa si muove. Mentre i lavori per la tratta Repubblica-Matteotti paralizzano il traffico nella zona di viale Diaz-via Roma, l’Arst fa sapere che «a seguito delle determinanti e rigorose valutazioni tecniche e prove funzionali effettuate sino a questo momento, è stata autorizzata l’attivazione del pre-esercizio nel tratto della metrotranvia di Cagliari compreso tra le fermate di San Gottardo e Repubblica, interessato dai lavori di raddoppio dei binari». Intervento che dura da due anni e mezzo.

Il pre-esercizio, «della durata minima di sette giorni, consentirà di completare le verifiche tecniche e funzionali previste dalla normativa in vista della ripresa del servizio regolare con l’apertura al pubblico».

Al termine di questa fase, si comunicherà formalmente ad Ansfisa «l’esito delle prove sull’idoneità dell’infrastruttura e sul pieno rispetto delle normative di sicurezza, necessarie per il rilascio del nulla osta tecnico definitivo».

Con la conclusione del raddoppio del tratto San Gottardo-Repubblica, MetroCagliari, fa sapere Arst, «si prepara a ripartire in sicurezza su un’infrastruttura rinnovata, più efficiente e più efficace, capace di consentire maggior frequenza e regolarità del servizio per gli spostamenti quotidiani nell’area metropolitana».

