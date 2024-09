«Sono dispiaciuto, è stato un raptus, chiedo scusa». Così Emanuele Perra, il 47enne di Pirri arrestato per l’aggressione, avvenuta a Cagliari, al medico Roberto Sollai.

Scuse a parte, Perra, davanti alla gip Elisabetta Patrito, si è però avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell’udienza la giudice ha confermato la custodia cautelare e il 47enne resta dunque recluso nel carcere di Uta.

Intanto, per la vittima dell’aggressione sarà necessario un intervento chirurgico, con il medico che rischia di non tornare al lavoro per quasi due mesi.

Tutti i dettagli sulla vicenda e sulle indagini nell’articolo di Matteo Vercelli su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata