Un 30enne è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Cagliari, Squadra Volanti, per ricettazione.

Ieri sera una donna ha chiamato il 113 per segnalare che al marito, in spiaggia, qualcuno aveva rubato il marsupio contenente vari effetti personali. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno ascoltato il racconto: l’oggetto sparito era stato sistemato sotto gli asciugamani in spiaggia al Poetto, giusto il tempo di un bagno.

Con una rapida geolocalizzazione del cellulare, alcuni equipaggi sono stati inviati in piazza Matteotti per un controllo a bordo di un bus che si trovava in sosta al capolinea. Tra i passeggeri, i poliziotti hanno notato un cittadino straniero che, approfittando delle porte aperte del mezzo pubblico, alla vista delle divise ha tentato di scappare, ma è stato prontamente bloccato.

Il 30enne, di nazionalità algerina, era in possesso di uno zainetto con all'interno vari oggetti. Alla richiesta della provenienza del considerevole quantitativo di merce, l’uomo non ha fornito alcuna giustificazione valida.

Accompagnato negli Uffici del Gabinetto di Polizia Scientifica in quanto sprovvisto di documenti, al termine degli accertamenti è stato denunciato.

(Unioneonline/s.s.)

